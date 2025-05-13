Çarşamba'da otobüsün çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaralandı.
Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda K.P. (59) idaresindeki 55 RT 054 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen K.A'ya (86) çarptı.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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