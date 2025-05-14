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        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:26
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        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri U.Ö'yü (29), merkez İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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