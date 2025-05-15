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        Bafra'da "Gençlik Haftası" çelenk töreniyle başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:02
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        Bafra'da "Gençlik Haftası" çelenk töreniyle başladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende konuşan Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bugün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin haftasını büyük bir coşkuyla başlatıyoruz. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizin enerjisini ve potansiyelini ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, öğrenci ve genç gönüllüler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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