Bafra'da "Gençlik Haftası" çelenk töreniyle başladı

Etkinliğe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, öğrenci ve genç gönüllüler katıldı.

Törende konuşan Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bugün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin haftasını büyük bir coşkuyla başlatıyoruz. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizin enerjisini ve potansiyelini ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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