Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz saha incelemesi yaptı

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, şehir içi trafik güvenliği ve park sorunun çözümü amacı ile saha incelemelerinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa, Zabıta Müdürü Erhan Demir, Zabıta Komiseri Sinan Arslan ile trafik ekiplerinden oluşan heyet, Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz ile birlikte ana caddeler ve ara sokaklarda inceleme yaparak alınabilecek tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Uygulanması gereken tedbirlerin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) bildirilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakam Ayvat, şehir içi trafiğin daha güvenli hale getirilmesi ve park sorunun çözülmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Önceliğimiz yaya güvenliği ve araç park probleminin çözüme kavuşması. Bunun için gerekli kurumlar ile koordineli olarak çalışarak şehir içi trafik güvenliği sağlamak adına bir dizi tedbir alınacak.” dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise ilçe merkezinde park sonunu çözmek adına çalıştıklarını ifade ederek alınacak tedbirler ile ilçe trafiğinin rahatlatılacağını belirtti.