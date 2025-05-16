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        Havza'da özel öğrenciler için kermes açıldı

        Havza'da Engelliler Haftası kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin satıldığı kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:13
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        Havza'da özel öğrenciler için kermes açıldı
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        Havza'da Engelliler Haftası kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin satıldığı kermes açıldı.

        Kevser Camisi önünde kurulan kermeste, satışa sunulan ürünler, hem ziyaretçilerden büyük beğeni topladı hem de farkındalık oluşturdu.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa da kermesi ziyaret ederek stantları gezdi ve alışveriş yaptı.

        Okul Müdürü Erkan İyiliksever, kermesin sadece bir günlüğüne açık kaldığını belirterek şunları söyledi:

        "Kermesimizde okulumuzun öğrencileri tarafından eğitim süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yine özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitimi ve yararına kullanılacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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