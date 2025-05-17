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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:16
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 17 litre etil alkol, 10 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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