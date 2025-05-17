Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği kongresi başladı

Türk Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi düzenlendi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, aile hekimliğinin toplum sağlığındaki rolünün her geçen gün arttığını belirtti.

Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin aile hekimlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 4 yıl ülkemizde sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler, sosyokültürel ve demografik değişiklikler, özellikle obezite, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların sıklığında gözlemlediğimiz pandemi seviyesindeki artış, birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliğine olan ihtiyacı açıkça göz önüne sermektedir. Organize ettiğimiz kongremizde birinci basamak hekimlerinin ülkemizin güncel Sağlık sorunlarını daha iyi yönetebilmesi için bilgi ve tecrübelerini artırabilecekleri akademik bir ortam sağlamayı amaçladık." dedi.

Gençlik, bağımlılık, kronik hastalık yönetiminin önemini artık daha iyi kavradıklarını anlatan Yavuz, "Kongrede yaşam biçimi değişiklikleri, tip 2 diyabet tedavisinde yeni modaliteler, aşılarda son yılda gerçekleşen gelişmeler, artık hızla yaşlanan ülkemizde geriatrik yaş grubunda sık rastlanan sorunlar gibi pek çok güncel ve önemli konuyu masaya yatıracağız." ifadesini kullandı.