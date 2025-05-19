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        Samsun'da çocuklar değerlerini resim boyayarak tanıdı

        –Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Dokuz Sanat Eğitim Kurumu, kentin simge değenlerinden oluşan resimleri çocuklarla birlikte boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:49
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        Samsun'da çocuklar değerlerini resim boyayarak tanıdı
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        –Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Dokuz Sanat Eğitim Kurumu, kentin simge değenlerinden oluşan resimleri çocuklarla birlikte boyadı.

        İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı ve Samsunspor gibi kentin simge değerleri resimlere yansıtıldı. Farklı çizimlerin yer aldığı resimleri boyayan çocuklar, Samsun’un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı da buldu.

        Etkinlikle ilgili açıklama yapan Görsel Sanatlar Eğitmeni Betül Akan, "Çocuklarla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim boyama programı gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizde Samsun’un değerleri ile ilgili resimler var. Çocuklar bunları boyuyor. Buradaki amacımız, çocukların renkli ve keyifli bir gün geçirmeleri ve Samsun’un değerlerini tanımalarıdır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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