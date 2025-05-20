Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 990,9 gram sentetik uyuşturucu, 967 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.