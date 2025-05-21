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        Samsun'un yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Samsun'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:56
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        Samsun'un yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
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        Samsun'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Tütün İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, belediyelerin ve kooperatiflerin hazırladığı yöreye ait kaz tiridi, menemen, keşkek, nokul, pide, kıvratma, turşu kavurması, dolma, mantı gibi yöresel yemekler davetlilere ikram edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın ana temasının, Türk mutfağı klasikleri olarak belirlendiğini söyledi.

        Ziyaretçilerin Samsun'un klasik lezzetlerini tatma imkanı bulacağını anlatan Demirtaş, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kutlamalar kapsamında yapılacak etkinliklerde, ilimizin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve kültürümüzün gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması temel hedefimiz olmuştur." dedi.

        Etkinliğe katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Çorum Valisi Ali Çalgan, stantları ziyaret ederek, yöresel yemeklerin tadına baktı.

        Tütün İskelesi'nde kurulan stantlarda ziyaretçiler, 27 Mayıs'a kadar Samsun'un yöresel lezzetlerini tadabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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