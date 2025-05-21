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        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını gerçekleştirdi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival öncesi son toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:23
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        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını gerçekleştirdi
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival öncesi son toplantısını gerçekleştirdi.

        Komite üyeleri, Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında bir araya geldi.

        Ayvat, festival takviminin son şeklini aldığını belirterek, "Festivalimiz 23 Mayıs'ta başlayacak ve 28 Mayıs'ta sona erecek. Bu yıl festival etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan sempozyum bizler için önemli. Atatürk’ün Havza’ya geldiği tarih olan 25 Mayıs’ı Türkiye Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği ile düzenlenecek çalışmada ‘Türkiye Kaplıca Günü’ ilan edilmesi için karar alınacak." dedi.

        İkiz ise festivalin en güzel şekilde idrak edilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan ve bu yıl 30'uncusunu düzenleyeceğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'miz için görevlendirmeler ve hazırlıklarımızı yaptık. Festival yürüyüşümüz ile başlayacak festivalimiz, Fener alayı ile sona erecek." diye konuştu.

        Festival, 23 Mayıs Cuma günü festival yürüyüşü başlayacak, 24 Mayıs Salı günü sempozyum yapılacak. 25 Mayıs'ta resmi kutlama ve çocuk şenliği, 26 Mayıs Pazartesi günü Havza Organize Sanayi Bölgesi ve İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi Ürün Fuarı, floor curling turnuvası düzenlenecek, festivalde 27 Mayıs Salı yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirilecek.

        Festival 28 Mayıs Çarşamba günü ilk mitingin okunması, yürüyüş, Havza Genelgesinin okunması, sergi, söyleşi ve fener alayı ile sona erecek.

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