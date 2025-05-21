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        Samsun'da öğrenciler emekli olan öğretmenleri için sürpriz veda programı hazırladı

        Samsun'da meslekte 36 yılını doldurarak emekli olan 63 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Münir Akduman için görev yaptığı okulda sürpriz veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:40
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        Samsun'da öğrenciler emekli olan öğretmenleri için sürpriz veda programı hazırladı
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        Samsun'da meslekte 36 yılını doldurarak emekli olan 63 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Münir Akduman için görev yaptığı okulda sürpriz veda programı düzenlendi.

        Şehit Ferhan Hasovalı İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, son dersini vermek için okula gelen Akduman'ı çiçeklerle karşıladı.

        Okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından oluşturulan koridorda alkışlar ve takdim edilen çiçeklerle yürüyen Akduman, duygusal anlar yaşadı.

        Mustafa Münir Akduman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz ayında 36 yıllık meslek hayatından emekli olacağını söyledi

        Mesleğini 36 yıl severek yaptığını vurgulayan Akduman, "Son dersinde meslektaşlarım ve öğrencilerim yapmış oldukları sürpriz veda programı ile duygulandım, hiç beklemiyordum. Beni çok mutlu ettiler, çok güzel bir anı olarak hatırlayacağım bir gün oldu. Bütün öğrencilerim benim için çok kıymetli. Bana bu sürprizi hazırlayan son öğrencilerim de beni ayrıca mutlu ettiler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu

        Akduman, 3 çocuğundan 2'sinin de öğretmen olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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