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        Samsun'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:51
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        Samsun'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Dededağı Mahallesi'nde önceden husumetli olduğu öğrenilen B.B. (31) ile F.Y. (29) ve yakınları arasında kavga çıktı.

        Kavga sırasında B.B'ye ait aracın camlarına ve kaporta kısmına zarar verildi. Kavgada D.Y. (53), F.Y. ve M.A.Y. (20) yaralanarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Olay yerinde yapılan çalışmalarda silah, kovan ve bıçak ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili araç sahibi B.B. ile tedavileri tamamlanan F.Y. ve M.A.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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