Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. C.Ö. (36) yönetimindeki 16 APR 50 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde trafik levhasına çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki M.Ö. (33) ve Ş.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

