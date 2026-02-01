Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:44
        Samsun'da silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede çalışma yaptı.

        Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 21 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

        Operasyonda A.C. gözaltına alındı.

