Samsun'da silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede çalışma yaptı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 21 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.