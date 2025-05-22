Bafra Belediyesinin spor etkinliğine katılan kadınlar Belediye Başkanı ile buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kadınlara Özel Sağlıklı Spor Etkinliği'ne katılan kadınlar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la yemekli toplantıda bir araya geldi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Kapalı Spor Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde kadınlara özel olarak sunulan Sağlıklı Spor Etkinliği'nde, step, aerobik, nefes egzersizleri ve plates dersleri ücretsiz olarak veriliyor. Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu etkinlikten bu yıl her gruptan 180 kadın aktif olarak faydalanıyor.

Kılıç, katılımcılardan mevcut programların geliştirilmesi ve yeni çalışmalar için öneriler aldı.

Yemekte söz alan etkinlik katılımcısı kadınlar, Bafra Belediyesi tarafından sunulan spor imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu hizmetlerin hem sosyal yaşantılarına hem de sağlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten kadınlar, Başkan Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kadınların spora olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Kadınlarımızın aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri önceliklerimiz arasında. Sizlerden gelen olumlu geri dönüşler motivasyonumuzu artırıyor. Bu tür sosyal ve sportif etkinlikler artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.