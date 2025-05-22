Havza'da oryantiring yarışı düzenlendi

Samsunun Havza ilçesinde, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) gençlik aktiviteleri kapsamında oryantiring yarışı düzenlendi.

Havza PROGEL ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kevser parkında düzenlenen programda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmada, "Bu tür aktiviteler gençlerimizi spora yönlendirmede bir araç. Ayrıca ismini bildiğimiz fakat daha önce deneyimleyemediğimiz spor dallarının da öğrenilmesinde katkı sunmakta. Havza PROGEL derneğimizin başkanı ve yönetimine gençlerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen de "19 Mayıs ve 25 Mayıs gibi iki anlamlı günleri yaşandığımız zaman diliminde Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin eğlenmeleri ve spor yapmaları amacı ile bir çok etkinliğimizden biri olan oryantiring yarışını düzenlendik. Gençlerimiz ve ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yarışmanın startını verdi.

Oryantiring yarışına 50 sporcu katıldı.