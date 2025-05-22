Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da oryantiring yarışı düzenlendi

        Samsunun Havza ilçesinde, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) gençlik aktiviteleri kapsamında oryantiring yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da oryantiring yarışı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunun Havza ilçesinde, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) gençlik aktiviteleri kapsamında oryantiring yarışı düzenlendi.

        Havza PROGEL ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kevser parkında düzenlenen programda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmada, "Bu tür aktiviteler gençlerimizi spora yönlendirmede bir araç. Ayrıca ismini bildiğimiz fakat daha önce deneyimleyemediğimiz spor dallarının da öğrenilmesinde katkı sunmakta. Havza PROGEL derneğimizin başkanı ve yönetimine gençlerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

        Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen de "19 Mayıs ve 25 Mayıs gibi iki anlamlı günleri yaşandığımız zaman diliminde Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin eğlenmeleri ve spor yapmaları amacı ile bir çok etkinliğimizden biri olan oryantiring yarışını düzenlendik. Gençlerimiz ve ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yarışmanın startını verdi.

        Oryantiring yarışına 50 sporcu katıldı.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen ve dernek yöneticileri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"

        Benzer Haberler

        Samsunspor'un Belçikalı golcüsü Dimata'dan Trabzonspor maçı açıklaması:
        Samsunspor'un Belçikalı golcüsü Dimata'dan Trabzonspor maçı açıklaması:
        Bafra Belediyesinin spor etkinliğine katılan kadınlar Belediye Başkanı ile...
        Bafra Belediyesinin spor etkinliğine katılan kadınlar Belediye Başkanı ile...
        Samsun'da Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı
        Samsun'da Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı
        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner arpa ve buğday tarlalarında incelemede b...
        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner arpa ve buğday tarlalarında incelemede b...
        Kestaneyi kurtarma mücadelesi; üretilen böcekler tek tek dallara bırakıldı
        Kestaneyi kurtarma mücadelesi; üretilen böcekler tek tek dallara bırakıldı
        Samsun'da ortaokul öğrencileri kültürel geziye katıldı
        Samsun'da ortaokul öğrencileri kültürel geziye katıldı