Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da başladı.

İkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 284 sporcu katılıyor.

25 Mayıs'ta sona erecek yarışmada dereceye girecek sporculara madalya ve hediyeler takdim edilecek.

İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, AA muhabirine, organizasyonun start aldığını söyledi.

Organizasyona katılan sporculara başarılar dileyen Turan, "Mayıs ayında Samsun'da birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de burada 3 ilden katılan 284 sporcuyla senkronize dalında Türkiye şampiyonasını yapacağız. Bununla beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı bir kez daha 23-25 Mayıs tarihleri arasında kutlamış olacağız." diye konuştu.