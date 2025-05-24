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        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:04
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        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

        Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte Canik ilçesindeki Gül Tepe'de paraşütler, uçuş yaptı.

        Türkiye Hava Sporları Samsun Temsilcisi Ramazan Özçelik, AA muhabirine, etkinlikte Karadeniz bölge illerinden 25 paraşütçünün bulunduğunu söyledi.

        Uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Özçelik, "Samsun'un da paraşüt sporu alanında ön plana çıkmasını istedik. Ülkemizi ve Samsun'u Mısır, İsveç, Rusya, Katar gibi ülkelerde temsil ediyorum. Paraşüt sporu biraz maddi olarak zorlu bir spor. Bir çok gencimiz var bu sporu yapmak, benim gibi uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek istiyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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