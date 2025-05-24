LÖSEV'in "İyilik Tırı" Samsun'a geldi

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi.

"İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Samsunlu ailelerle buluştu.

Lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerinin giyim, temel gıda, et, kırtasiye, oyuncak, temizlik malzemesi ihtiyaçları karşılandı.

Program kapsamında sosyal etkinlikler ve palyaço gösterileri düzenlendi.