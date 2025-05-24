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        Samsun'da 1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında "1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:17
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        Samsun'da 1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında "1. Ulusal Havza Kaplıca Sempozyumu" düzenlendi.

        Havza Belediyesi, Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği (TURKAP), Havza Meslek Yüksek Okulu ve Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği işbirliğinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, burada yaptığı konuşmada, ülkede kaplıca turizminin daha ön plana çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 25 Mayıs tarihinin Türkiye genelinde kaplıcalar günü olarak kutlanması için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve milletvekillerimiz ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. İnşallah Meclisimizde onaylandığında Türkiye’de 25 Mayıs kaplıcalar günü olarak kutlanır." dedi.

        Türkiye Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 25 Mayıs’ın kaplıcalar günü olarak kutlanmasını arzu ettiklerini belirterek, "25 Mayıs bir yandan Atatürk’ü anma bir yandan da kaplıcalar günü olarak tüm ülkede kutlansın. Hatta bir gün değil, bir hafta etkinlikler olsun." dedi.

        TURKAP Başkanı Ilgaz Nacakoğlu da Türkiye’de kaplıca tıbbının, kaplıca turizmine yönelik farkındalığın arttırılması ve ülkenin kaplıca sektöründen almış olduğu payı arttırmak amacı ile sempozyumunu düzenlediklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından sempozyumun öğleden önceki bölümünde Karadeniz Bölgesi ve Havza Sıcak Sularının Potansiyeli ve Kullanım Amaçları, Geçmişten Günümüze Anadolu Kaplıca Kullanımı, Kaplıca İşletmeciliği ve Ekonomik Önemi başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

        Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

        Sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından sempozyum sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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