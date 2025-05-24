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        Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılında Samsun'da anma etkinliği düzenlendi

        Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:43
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        Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılında Samsun'da anma etkinliği düzenlendi
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        Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Türkiye'deki çeşitli Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü 161. yılı dolayısıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde tekrar bir araya gelerek, Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizler ile birlikte sahil boyunca yürüdü.

        İl protokolünün katılımıyla Karadeniz'e çelenk bırakan katılımcılar, daha sonra Çobanlı İskelesi'ne tekrar gelerek buradaki programa katıldı.

        Burada ağıtlar yakılıp Çerkeslere özgü çeşitli sahne performansları gerçekleştirildi.

        Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ömer Atalar, yaptığı konuşmada, toplulukları için en önemli günün 21 Mayıs olduğunu söyledi.

        21 Mayıs ve bu haftayı takip eden hafta sonunda Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü andıklarını belirten Atalar, "Daha önceki yıl Düzce Belediyesinin misafiriydik, bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan sağ olsun davet etti, bu çerçevede Türkiye'de en fazla Çerkes köyünün olduğu, sürgünde ilk karaya çıkılan tarihi noktalardan birisi olan Samsun'da bu yıl bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

        Atalar, 30 ilden 51 derneğin federasyonlarına üye olduğunu, bunların haricinde üye olmayan derneklerin de etkinliğe katıldığını dile getirdi.

        Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında 300 yıl süren savaşta sivillerin katledildiğini ve onları anmak için bir araya geldiklerini aktaran Atalar, şunları kaydetti:

        "1,5 milyon kişi sürüldü, bütün Kafkasya'da etnik temizlik uygulandı. Özellikle Karadeniz kıyısı tamamen boşaltıldı, oradaki halkların dili de yok oldu o kadar büyük bir katliama ve kıyma uğradıkları için. Hem savaşta hem de sürgünde 500 bin kişi yollarda ve çıktıkları kıyılarda hastalıklardan öldüler. Bu insanları anıyoruz ama aynı zamanda dilimize kimliğimize kültürümüze ilişkin taleplerimizi de kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Sadece Çerkezlerin kendi içinde yaptığı bir program değil içinde yaşadığımız dünyaya taleplerimizi duyurmaya çalışıyoruz."

        Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı ise 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nün yalnızca bir tarih değil bir yası, bir hatırlamayı ve bir direnişi ifade ettiğini söyledi.

        Anma etkinliğine AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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