Samsun'da kaçak avlanan 2,9 ton midye ele geçirildi

Nakil işlemini gerçekleştiren kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" maddesi kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı, trafik ekiplerince de fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

Sinop yolu uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 200 çuval içerisinde 2 ton 900 kilogram kara kıllı midye bulundu.

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