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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit yumurta üretildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında 750 binin üzerinde yumurtadan parazitoit (samuray arısı) üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:31
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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit yumurta üretildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında 750 binin üzerinde yumurtadan parazitoit (samuray arısı) üretildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, samuray arısı üretimi için kışlaklardan topladığı 100 bin kahverengi kokarcadan 750 binin üzerinde yumurta elde etti.

        Yumurtalar hasat edilerek, 750 bin parazitoit üretimine geçildi. Temmuz ayına kadar ise 750 bin samuray arısı üretilecek.

        Bugüne kadar üretilen parazitoitler ise kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için haziran ayı başından itibaren doğaya salınacak.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında istilacı ve zararlı türlerden biri olan kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Dünyadaki fındık ihracatının önemli kısmını karşılayan Türkiye için fındığın yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve stratejik değeri bulunduğuna işaret eden Bayraklı, "Kahverengi kokarcanın yayılımı bu ürünü tehdit etmektedir. Yürüttüğümüz entegre mücadele çalışmaları içerisinde zararlıya karşı umut vadeden yöntemlerin başında 'trissolcus japonicus' isimli doğal düşmanının kullanıldığı biyolojik mücadele gelmektedir. Bu yöntem, kimyasal ilaç kullanımına alternatif oluşturarak doğal dengeyi bozmadan zararlıyla mücadele imkanı sağlamaktadır." dedi.

        Enstitü bünyesinde kurulan laboratuvarda yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 2023 yılında 22 bin parazitoit üretilerek Artvin ve Rize'de doğaya salındığını hatırlatan Bayraklı, "2024 yılında üretilen 207 bin parazitoit, TAGEM'in koordinasyonunda 34 ilde doğaya bırakıldı. Bu yıl ise bakanlığımızın hedefi 1 milyon parazitoit salımıdır. Bu hedefin 750 bini, enstitümüz tarafından karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

        - Biyolojik mücadele, pestisit kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığına olumlu katkı sağlıyor

        Doç. Dr. Bayraklı, biyolojik mücadelenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Biyolojik mücadele, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltarak hem çevre hem de insan sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Doğaya bırakılan parazitoitler sayesinde zararlı popülasyon doğal yollarla baskılanmakta, böylece kimyasal mücadeleye olan ihtiyaç önemli ölçüde azalmaktadır. Bu da kalıntısız ve güvenilir gıda üretimini desteklemektedir. Bu kapsamda dört iklim odasında 10 teknik personel ve 10 işçi ile yumurta üretimi titizlikle sürdürülmektedir. Mayıs ayı sonuna kadar 6 bin tüplük anaç koloniye ulaşılması hedeflenmekte. Böylece temmuz ayı sonuna kadar planlanan salım miktarına ulaşılacaktır. TAGEM koordinasyonunda haziran ayı itibarıyla parazitoitler doğaya salınmaya başlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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