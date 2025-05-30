Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Isırgan otundan yapılan dondurma ağızları tatlandırıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da ısırgan otundan yapılan dondurma, ağızları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isırgan otundan yapılan dondurma ağızları tatlandırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da ısırgan otundan yapılan dondurma, ağızları tatlandırıyor.

        Atakum ilçesinde dondurma işletmecisi, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma ve şekerleme üreterek satışa sundu.

        Dondurma işletmesinin sahiplerinden Orhan Aydoğan, AA muhabirine, 3 yıldır dondurmacılık yaptığını söyledi.

        Doğal, katkısız, sağlıklı diyabetik dondurmalar yaptığını belirten Aydoğan, ısırgan otlu dondurmayı da Samsun Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında ürettiğini dile getirdi.

        Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda ısırgan otlu dondurma ve şekerlemenin ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, "Birkaç ot denedik ama en güzeli olan ısırgan otunda karar kıldık. Isırgan otu, çorbası ve yemekleri bakımından çok tüketilen bir ürün. Bunu dondurmayla birleştirmeye karar verdik." dedi.

        Denemeleri sonucunda ısırgan otlu dondurma üretmeyi başardıklarını ve güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydoğan, "Isırgan otunu doğadan topladık. Sonra işlemlerden geçirerek dondurmayla birleştirdik. İnsanlara 'ısırganlı dondurma' denildiğinde şaşırıyorlar çünkü ısırgan otu normalde elimizi yakıyor, insanların anıları kötüdür bununla. Biz, onu çok güzel bir dondurmaya dönüştürdük. İnsanlar tattıklarında çok beğendi." diye konuştu.

        - "Isırgan otunun yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirdik"

        Aydoğan, ısırgan otlu dondurmanın analizi konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

        "Isırgan otunun demir oranı yüksek." diyen Aydoğan, şunları kaydetti:

        "Antidiyabetik özellikli, kan şekerini dengeliyor, ödem attırıcı, iltihap söktürücü gibi sayısız özellikleri bulunuyor. Bununla daha güzel şeyler çıkartacağımızı düşündüğümüz için çalışmalarımız devam ediyor. Salebimiz, 19 Mayıs ilçemizin. Türkiye'deki tek organik sertifikalı salebimiz orada yetişiyor. Kızılırmak Deltası'nın manda sütünü kullanıyorum. Otlar da zaten Samsun yöresine ait. Tam bir Samsun ürünü ortaya çıktı diyebiliriz."

        Aydoğan, Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nde menülerine ısırgan otlu dondurmayı koyduklarını belirterek, "Çok güzel, çok lezzetli olmuş diye tattırdığımız kişilerden dönüş aldık. Antidiyabetik özellikte 5 otla daha dondurma yapmak istiyoruz. Samsun'un yöresel birçok otu var. Isırgan otunun yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirdik. Salebin faydaları çokken bir de buna ısırgan otunun faydalarını ekledik." ifadelerini kullandı.

        Aydoğan, ürünlerine patent almak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir
        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir
        DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden 19 Mayıs Barajı'yla ilgili iddialara ilişkin açı...
        DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden 19 Mayıs Barajı'yla ilgili iddialara ilişkin açı...
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında ya...
        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında ya...
        Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet sürücülerine yönelik söyleşi
        Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet sürücülerine yönelik söyleşi
        Samsun'da yüzlerce motosiklet tutkunu emniyetin düzenlediği söyleşiye katıl...
        Samsun'da yüzlerce motosiklet tutkunu emniyetin düzenlediği söyleşiye katıl...