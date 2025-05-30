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        Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:19
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        Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Alparslan Mahallesi Beşyol mevkisinde B.Ç. (17) ile M.G. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, yanında bulunan bıçakla M.G'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürülen M.G, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheliyi yakaladı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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