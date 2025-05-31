İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü Alaçam'da kutlandı

Fetih marşlarının okunduğu ve şiir dinletisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul'un fethi tiyatro gösterisi sahneye konuldu.

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