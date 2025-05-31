Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü Alaçam'da kutlandı

        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun'un Alaçam ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü Alaçam'da kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun'un Alaçam ilçesinde kutlandı.

        Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan 29 Mayıs İstanbul'un fethi programı, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul'un fethi tiyatro gösterisi sahneye konuldu.

        Fetih marşlarının okunduğu ve şiir dinletisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu

        Benzer Haberler

        Samsun'da üniversite öğrencilerine yönelik İstatistik Veri Kampı tamamlandı
        Samsun'da üniversite öğrencilerine yönelik İstatistik Veri Kampı tamamlandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser verdi
        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser verdi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
        Samsun'da Ot Yemekleri Festivali'nde 'ısırganlı dondurma'ya yoğun ilgi
        Samsun'da Ot Yemekleri Festivali'nde 'ısırganlı dondurma'ya yoğun ilgi