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        İlkokul öğrencilerinin velileri çocuklara sevgi ve saygıyı tiyatro oyunu ile anlattı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velilerinin rol aldığı tiyatro oyununda sevgi ve saygı teması işlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:55
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        İlkokul öğrencilerinin velileri çocuklara sevgi ve saygıyı tiyatro oyunu ile anlattı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velilerinin rol aldığı tiyatro oyununda sevgi ve saygı teması işlendi.

        İlkokulda görevli okul öncesi öğretmeni Öznur Yaman Cürebal'in koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesi kapsamında hayata geçirilen tiyatro oyununda veliler, kostümleri canlandırdıkları karaktere uygun olarak kendileri tasarladı ve dikti.

        Altı ülkeden okulların katılımıyla sürdürülen proje çerçevesinde sahnelenen "Bir Aile Tiyatrosu" adlı oyunun senaryosunu da Öznur Yaman Cürebal kaleme aldı.

        Sahnelenen gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Cürebal, Aile Yılı kapsamında velileri de sürece dahil etmek amacıyla bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Velilerden seçilen 6 kişi ile tiyatro oyunu hazırlamaya karar verdiklerini belirten Cürebal, oyunun konusunun ise sevgi ve saygı olduğunu anlattı.

        Metnin üzerinde çalışıp karakterleri belirlediklerini dile getiren Cürebal, "Projedeki ortak okullarımız da vardı. Tekkeköy'de Dursun Korkmaz İlkokulu, Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlkokulu, Yağbasan İlkokulu ve Tekkeköy İlkokulu gibi bazı dezavantajlı okullardaki öğrencilerle de bu tiyatroyu buluşturmak istedik. Velilerimizle bu okullara da giderek tiyatromuzu sahneledik." dedi.

        Tiyatro oyununu yaklaşık 40 günde tamamladıklarına işaret eden Cürebal, "Velilerimiz büyük özveriyle çalıştı. Cumartesi ve pazar günleri dahi okula gelip tiyatro için hazırlık yaptık. Umarım bu tiyatroyu öncelikle Tekkeköy’deki diğer okullara, ardından Samsun'un tiyatroya ulaşamayan köy çocuklarına ulaştırabiliriz." ifadesini kullandı.

        Okul müdürü Metin Yılmaz ise projede görev alan veli ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Velilerimizin çocuklarına rol model olmaları, onların önünde sahne alarak farklı bir öğrenme ortamı sunmaları gerçekten takdire şayan. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağladığı gibi, okul-aile iş birliğini de güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Oyunda rol olan velilerden Emriye Cep de önce sahneye çıkma fikrinin kendine uzak geldiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın karşısına çıktığımızda ise büyük gurur yaşadık. Kendi çocuğumun karşısına çıkıp tiyatro oynamak, benim için bambaşka bir gurur kaynağıydı. Sürecimiz büyük keyifle ilerledi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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