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        Samsun'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:26
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        Samsun'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Liman Mahallesi'nde Ş.S. (59), evinin bahçesinde çalıştığı sırada sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ş.S, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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