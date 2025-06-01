Samsun'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adreste yaptığı aramalarda, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 yedek şarjör, havalı tabanca, tabanca şarjörü ve 1 kutu havalı tabanca bilyesi ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.