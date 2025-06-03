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        Samsun'da lise öğrencileri robot yarışmasında finale kaldı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde eğitim veren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda finale kalma başarısı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:18
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        Samsun'da lise öğrencileri robot yarışmasında finale kaldı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde eğitim veren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda finale kalma başarısı elde etti.

        Türkiye’nin 81 ilinden gelen 10 bin 510 katılımcının hazırladığı toplam 3 bin 903 robotun yarıştığı organizasyona Bilişim ile Tesisat ve İklimlendirme alanı öğretmen ve öğrencileriyle katılan Ayvacık ekibi, 2,5 aylık bir çalışma sürecinde 5 farklı robot tasarlayarak yarışmaya damga vurdu.

        Üretilen mini sumo robotlar "Bamsı", "Ayrobo", "Cengo", "SC55" ve çizgi izleyen robot "YÖNÇI55" yarışmalarda gösterdiği performansla dikkati çekti. Öğrenciler yarışma boyunca hem teknik becerilerini sergiledi hem de rakiplerine karşı büyük bir mücadele sergiledi.

        Robotlardan Bamsı ve Ayrobo son 32 turuna yükselirken, Cengo ise yarı finale kadar yükselerek 700 robot arasında ilk 16’ya kalma başarısı gösterdi.

        Yarışmaya katılan öğrenciler Berat Köse, Bünyamin Çakır, Eser Yakar, Göktuğ Bölükbaş, Kerem Şenyer, Sedat Kalaycı ve Yıldıray Türe. Fuat Şengül, Hamza Balcı ve Muhammet Kaya, Uğur Karabulut, Müdür Yardımcısı Adnan Yorulmaz ve Okul Müdürü Ömer Cihat Akdin öğrencilere destek verdiler.

        Okul yönetimi, bir sonraki yıl daha güçlü bir hazırlıkla yarışmaya dönüleceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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