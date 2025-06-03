Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 bin 94 adet sentetik ecza, 55,62 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.