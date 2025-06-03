Çorum Valisi Çalgan, Mecitözü ilçesini ziyaret etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, inceleme ve istişarelerde bulunmak üzere Mecitözü ilçesini ziyaret etti.

Vali Çalgan, Kaymakam Fatma Gül Nayman'dan ilçede devam eden kamu yatırımları, emniyet ve asayiş konularında bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mecitözü Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde, DOKAP destekli "Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi" teslim törenine katılan Çalgan, "Bu tür projelerin her zaman destekçisiyiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticimize, ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Verimli tarım toprakları, tarihi geçmişi ve misafirperver insanı ile Mecitözü'nün her zaman müstesna bir yerde bulunduğunu belirten Çalgan "Sıcak karşılamadan dolayı Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Kamu çalışanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış törenine, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Veli Aylar, DOKAP temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.