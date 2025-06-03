Samsun'da 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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