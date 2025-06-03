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        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

        Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:11
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        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
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        Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

        İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 35 ila 30, balta ve satırlar ise 40 ila 50 liraya bileniyor.

        Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 200 ila bin lira arasında satılıyor.

        25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık." dedi.

        Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma yaşanmakta. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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