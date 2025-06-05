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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Havza'da Kaymakamlık tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:29
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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Havza'da Kaymakamlık tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Havza Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda Kaymakam Mustafa Ayvat, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel günlerimizdir. Bölgemizde bayram nedeniyle yoğunluk yaşanmakta. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu yoğunluğun taleplerini karşılayacak gerekli tedbirleri aldı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, "Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." diye konuştu.

        Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve beraberindekiler daha sonra Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, şehit aileleri ve mezarlığı ziyaret etti.

        Mezarlık ziyaretinde İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

        Kaymakam Ayvat ile diğer katılımcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Grup Amirliği ile Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek nöbetçi personel, hasta ve engellilerle bayramlaştı.

        Bayramlaşma programına Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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