Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri bölgede önlem alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçe girişindeki polis uygulama noktası ve otogar kavşağında görev yapan ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan bilgi aldı.

Ayvat, tatil süresinin kısa olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatilinde yaşanan oranda trafikte yoğunluk olduğunu belirterek, "Ciddi anlamda Anadolu'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den Anadolu'ya araç ve insan sevki söz konusu. Bu nedenle bizler de İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak sahada bütün kolluk kuvvetlerimiz ile 7/24 çalışma esası ile özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelimizde trafik tedbirlerimizi artırdık. Büro hizmetlerinde görevliler dahil, tüm kolluk kuvvetlerimiz trafik görevleri ile görevlendirildi." dedi.