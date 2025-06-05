Ladik Kaymakam Vekili Özbalta'dan gazi, şehit aileleri ile huzurevine bayram ziyareti
Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi, şehit aileleri ile huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.
Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi, şehit aileleri ile huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.
Kaymakam Özbalta, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şaban Albayrak ile şehit Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ardından Ladik Kemal Kaplan Huzurevini ziyaret eden Özbalta, huzurevinde kalan yaşlıların bayramlarını kutlayıp hayır dualarını aldı.
Ziyaretlere İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş de katıldı.
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