Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Kaymakam Vekili Özbalta'dan gazi, şehit aileleri ile huzurevine bayram ziyareti

        Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi, şehit aileleri ile huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik Kaymakam Vekili Özbalta'dan gazi, şehit aileleri ile huzurevine bayram ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi, şehit aileleri ile huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaymakam Özbalta, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şaban Albayrak ile şehit Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Ardından Ladik Kemal Kaplan Huzurevini ziyaret eden Özbalta, huzurevinde kalan yaşlıların bayramlarını kutlayıp hayır dualarını aldı.

        Ziyaretlere İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram yoğunluğu
        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram yoğunluğu
        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        Samsunspor, Youssef Ait Benasser ile yollarını ayırdı
        Samsunspor, Youssef Ait Benasser ile yollarını ayırdı
        Samsun ve Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Samsun ve Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Samsun'da "yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da "yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı