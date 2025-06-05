Ladik Kaymakam Vekili Özbalta'dan gazi, şehit aileleri ile huzurevine bayram ziyareti

Kaymakam Özbalta, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şaban Albayrak ile şehit Uzman Çavuş Salih Kayan'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi, şehit aileleri ile huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.

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