Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir, trafik denetimine katıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ekiplerin Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de Samsun-Sinop kara yolunda yapılan denetime katılarak, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden Kayabaşı, kazasız bir yolculuk sürdürmelerini diledi.

Trafik ekipleri, sürücü ve yolculara bayram çikolatası da ikram etti.

Kayabaşı ve Özdemir, denetime katılan İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ile diğer görevlilerle de bayramlaştı.