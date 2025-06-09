Samsun'da atıkların bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Samsun'un Atakum ilçesindeki atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Samsun’un Atakum ilçesindeki atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alanlı Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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