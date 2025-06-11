Alaçam'da bir evde 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundu
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince M.K'nin (25) ikametinde arama yapıldı.
Aramada 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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