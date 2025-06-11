Samsun'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, 2012 yılında Samsun'da bir restoranda garson olarak çalışan kişiyi silahla öldüren ve "kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (42) saklandığı adreste yakaladı.

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