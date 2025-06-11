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        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:42
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        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Bir apartmanın bodrum katında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 adet fişek ile 74 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Olayla bağlantısı olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, durumundan şüphelenilen S.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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