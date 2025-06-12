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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'da 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:54
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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'da 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A'yı (30) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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