Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'da 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A'yı (30) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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