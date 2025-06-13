Samsun'da merdivenden düşen bebek yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.
Kavakpınar Mahallesi Güven Geçiti Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında annesinin aşıya götürmek üzere bebek arabasına koyduğu 1 yaşındaki K.A, merdivende düşerek başını çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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