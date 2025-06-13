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        Samsun'da merdivenden düşen bebek yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:09
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        Samsun'da merdivenden düşen bebek yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.

        Kavakpınar Mahallesi Güven Geçiti Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında annesinin aşıya götürmek üzere bebek arabasına koyduğu 1 yaşındaki K.A, merdivende düşerek başını çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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