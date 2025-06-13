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        Ondokuz Mayıs üniversitesi Mezunlar Günü Buluşması düzenledi

        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Mezunlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:07
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        Ondokuz Mayıs üniversitesi Mezunlar Günü Buluşması düzenledi
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        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Mezunlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, mezunların "Ondokuz Mayıs" markasını başarıyla buluşturan kalite elçileri olduğunu söyledi.

        Mezunların kıvanç kaynağı olduğunu vurgulayan Aydın, "Mevcut öğrencilerimizin 'Ben de yapabilirim' duygusuna ilham olan örnek büyükleri ve modellerisiniz. Kanaatimce bu buluşmamız yalnızca anıların tazelenmesi değil, aynı zamanda OMÜ’lü olma bilincini pekiştiren, ortak projelere dair heyecanlarımızı besleyen, geleceği birlikte inşa etme arzusunun da ifadesidir." dedi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak mazide olduğu gibi yarınlarda da hep yanı başlarında duracaklarını bilmenizi isteyen Aydın, "Burası sadece sizi mezun eden bir okul olmayıp, ihtiyaç duyduğunuz her an bölüm kapısından içeri girebileceğiniz yuvanızdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz akademik ailenizdir." ifadesini kullandı.

        Etkinlikte OMÜ mezunu olan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Nahide Saygün Akkal da konser verdi.

        Programda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

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