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        Samsun ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlandı

        Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:08
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        Samsun ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlandı
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        Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda yapıldı. Daha sonra Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

        Törene katılan Samsun Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehitliklerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da da Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

        İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

        Özden, buradaki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olduğunu söyledi.

        Daha sonra kentin farklı noktalarında vatandaşlara tanıtım amaçlı silah ve teçhizat tanıtım standı açıldı.

        Özden ve beraberindekiler, Kastamonu Şehitliği'ni de ziyaret etti.

        - Tokat

        Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

        İl Jandarma Komutanlığındaki törende konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Jandarma Teşkilatının 186 yılını kutladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

        "Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'a kadar çok bedeller ödedi. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz, tüm bunları atlatmış bir milletiz. Jandarma ve silahlı kuvvetler ile emniyet birimlerimiz, bu süreçlerde üstüne düşen fedakarlığı fazlasıyla yerine getirdi. Bundan dolayı hem ordumuzun hem Jandarma Teşkilatımızın hem emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Gazilerine Allah'tan sağlık ve selamet diliyorum. Kurtuluş Savaşı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, o günden bu tarafa vatan ve bayrak için, Türkiye için fedakarlık yapmış tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde jandarma, kanun ordusu olmaya devam edecektir."

        Törende jandarma köpekleri ile gösteri de sunuldu.

        - Sinop

        Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümüne ilişkin şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın 186 yıldır vatandaşların can ve mal güvenliği için görev ifa ettiğini söyledi.

        Kar kış demeden zorlu şartlarda görevini layıkıyla yerine getiren tüm jandarma personeline emekleri için teşekkür eden Vali Özarslan, "Jandarmamız aynı zamanda afetlerde, yangında, selde, depremde, milletinin hizmetinde. Bu anlamda jandarmamız halkın can ve mal güvenliğini sağlarken, üzüntülerine ve sevinçlerine de ortak olmaktadır. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve komando birliği gösteri sundu.

        Program, eğitimli jandarma köpeklerinin gösterisiyle son buldu.

        - Çankırı

        Çankırı İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Konuşmadan sonra İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösterisi sunuldu.

        Jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanların sergisinin gezilmesinin ardından tören sona erdi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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