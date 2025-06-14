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        Samsun'da "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" yapıldı

        Samsun'un Canik ilçesinde, "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:51
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        Samsun'da "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" yapıldı
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        Samsun'un Canik ilçesinde, "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" düzenlendi.

        Canik Belediyesi, Yeşilay Samsun Şubesi ile Samsun Pickleball Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Turnuvaya anne-oğul, baba-kız, anne-kız, baba-oğul ve karı-koca olmak üzere beş kategoride katılan 340 kişi, hoşça vakit geçirdi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, etkinliğin 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla özel bir anlam taşıdığını söyledi.

        Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesinin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları anlamına geldiğini anlatan Güneş, "Çocuklarımız, aileleriyle ne kadar kaliteli vakit geçirirse bağımlılık yapıcı durumlardan o kadar uzak kalacaktır. Anne babaların çocuklarıyla etkinlik yapması, organizasyona katılması, beraber vakit geçirmesi çok kıymetli. Çünkü teknoloji arttıkça aile bireylerinin birlikte geçirdiği süre azaldı, herkes dijital dünyada zaman harcıyor. Bu tarz organizasyonlarla ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Turnuvaya eşiyle katılan Semra ve Namık Yelten çifti, sporun bağımlılıktan uzak bir yaşam için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

        Kezban Ayaz da yarışmaya 9 yaşındaki kızıyla katıldığını belirterek, "Amacımız kazanmak değil, eğlenmekti. Kızımla çok keyifli ve güzel vakit geçirmek için bir alan yaratmış olduk." diye konuştu.

        Turnuva sonunda dereceye giren ailelere kupa ve madalya verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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