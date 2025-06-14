Samsun'da "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" yapıldı

Samsun'un Canik ilçesinde, "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" düzenlendi.

Canik Belediyesi, Yeşilay Samsun Şubesi ile Samsun Pickleball Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Turnuvaya anne-oğul, baba-kız, anne-kız, baba-oğul ve karı-koca olmak üzere beş kategoride katılan 340 kişi, hoşça vakit geçirdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, etkinliğin 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesinin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları anlamına geldiğini anlatan Güneş, "Çocuklarımız, aileleriyle ne kadar kaliteli vakit geçirirse bağımlılık yapıcı durumlardan o kadar uzak kalacaktır. Anne babaların çocuklarıyla etkinlik yapması, organizasyona katılması, beraber vakit geçirmesi çok kıymetli. Çünkü teknoloji arttıkça aile bireylerinin birlikte geçirdiği süre azaldı, herkes dijital dünyada zaman harcıyor. Bu tarz organizasyonlarla ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.