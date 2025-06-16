Samsun'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi alarak, kara yolunu trafiğe kapattı.

Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin G. yönetimindeki 55 ANS 603 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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