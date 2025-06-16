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        Samsun'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Canik ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:51
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        Samsun'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Canik ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin G. yönetimindeki 55 ANS 603 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Aracın motor bölümünden çıkan alevleri gören sürücü Hüseyin G, otomobili emniyet şeridine çekerek, araçtan indi.

        Alevler, kısa sürede bütün otomobili sardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi alarak, kara yolunu trafiğe kapattı.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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