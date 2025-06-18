Samsun merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 5 litrelik 500 boş bidon, 200 bidon kapağı, 2 elektrikli sıvı transfer pompası, bidon dolum makinesi, 6 metal damıtma kazanı ve bağlantılı hortumlar ele geçirildi.

Samsun'a yüklü miktarda etil alkol gönderildiği tespit edilen İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir adrese yapılan baskında, kaçak etil alkol üretimi yapılan imalathaneye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçuna yönelik çalışma yürüttü.

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